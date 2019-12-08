Экс-депутат Верховной рады осудил Киев, который не дорожит историей страны

Киев, 8 декабря. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что правительство страны неблагодарно за территории, которые были когда-то без крови и пота подарены им правителями СССР. Данное мнение политик высказал на своей странице «ВКонтакте».

«Я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В.Ленин создал квази-государство – УССР. И.Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н.Хрущев, с «барского плеча» подарил Крым», – рассуждает Журавко об истории Украины.

После прекращения деятельности СССР, земли были отданы молодому государству. Но вместо того, чтобы сохранять и развивать страну «тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку», считает экс-депутат.

«Все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов», — пишет он.

Именно по этой причине Крым решил вернуться в состав РФ и подобная участь может ждать Донбасс, размышляет Журавко. В конце своих рассуждений политик отмечает, что народы, которые не ценят историю и не передают ее новому поколению, рискуют потерять государственность и «раствориться» среди других народов.

Напомним, ранее вопрос об угрозе государственности Украины был поднят российским журналистом Владимиром Соловьевым. Телеведущий прокомментировал заявление секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что предстоящий саммит в «нормандском формате» либо решит, либо усугубит ситуацию с Донбассом.

По мнению Соловьева, эскалация конфликта на юго-востоке страны может привести к очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.