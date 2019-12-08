Роструд напомнил о дополнительном оплачиваемом отпуске при ненормированном рабочем дне

Москва, 8 декабря. Работникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не меньше, чем на три дня, заявили в Роструде.

В ведомстве сослались на статью 101 Трудового Кодекса РФ, согласно которой ненормированный рабочий день определяется как особый режим работы, при котором по распоряжению работодателя отдельные работники могут эпизодически привлекаться к выполнению трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. В Роструде отметили, что ключевым является слово «эпизодически».

Также специалисты ведомства подчеркнули, что систематическое привлечение сотрудника к труду за границей обычной продолжительности рабочего времени контролирующие и судебные органы могут расценить как сверхурочную работу. За нее работнику полагается компенсация.

Кроме того, при ненормированном рабочем дне сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в нерабочие и выходные праздничные дни, напомнили в ведомстве.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. Об этом свидетельствует утвержденный правительством производственный календарь.

В заключительную рабочую неделю 2019 года россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. В последний день уходящего года продолжительность трудового дня будет сокращена на час.

Первый рабочий день в новом году выпадет на четверг, девятое января, и продлится всего лишь до пятницы — десятого числа. Однако с 13 января рабочие будни вернутся в привычное русло.