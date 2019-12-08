Корпорация МиГ рассказала о своей новой боевой разработке

Москва, 8 декабря. Российская самолетостроительная корпорация МиГ рассказала, что разрабатывает боевые скоростные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в будущем смогут работать в единой системе с истребителями МиГ-35.

«Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

В корпорации также заявили, что на данный момент несколько флагманских истребителей МиГ-35 уже осваиваются заказчиком. Вместе с тем производитель осуществляет модернизацию современных перехватчиков МиГ-31, способным совершать полеты в любое время и не имеющих аналогов в мире.

Напомним, ранее эксперты из разных стран рассказали, как будет выглядеть новое, шестое поколение истребителей. Среди заявленных особенностей специалистами также называется использование технологий, которые позволят всего одному пилоту командовать целой воздушной боевой группой. Данная концепция схожа с разработками корпорации МиГ.

Основой для новейших отечественных истребителей также может стать российский ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Напомним, что разработка данного БПЛА ведется с 2012 года. Впервые ударный БПЛА поднялся в воздух в мае этого года. Новинку высоко оценили зарубежные СМИ.