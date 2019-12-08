Российские и турецкие военные проинспектировали трассу М-4 в Сирии

Дамаск, 8 декабря. Глава координационного центра, дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун и представители командования группировки войск РФ в Сирии совершили совместную поездку по трассе М-4 Хасека — Алеппо.

В настоящее время стратегически важная трасса является границей между частями турецких и сирийских военных. Представители России и Турции проинспектировали дорогу на участке между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамера.

Совместная поездка прошла в целях закрепления достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября договоренностей. Обе стороны оказались удовлетворены реализацией соглашения и выразили уверенность в том, что совместная работа принесет мир на север Сирии.

Турция начала военную кампанию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Действия турецких военнослужащих были направлены против оккупировавших восточный берег Евфрата бандформирований курдов и террористов «ИГИЛ»1. Другой целью операции стало создание на сирийско-турецкой границе зоны безопасности для нашедших убежище в Турции сирийских беженцев.

Президент РФ России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение определило процесс урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии и обеспечило вывод бандформирований курдов из зоны безопасности. После того, как этот процесс был завершен Россия и Турция приступили к совместному патрулированию.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование о связях США с боевиками запрещенной на территории России террористической организации «ИГИЛ» в Сирии. В первой части рассказывается о связях с группировкой беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. На это указывает, в частности, обнаруженный среди вещей джихадистов номер телефона репортера.

В продолжении расследования бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.