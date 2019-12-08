Министерство просвещения предложило поднять учителям зарплаты

Москва, 8 декабря. Министерство просвещения РФ выступило с предложением поднять зарплаты учителям. Соответствующее письмо с возможными сценариями обеспечения роста заработной платы педагогов было направлено в Минтруд.

Кроме предложения о повышении выплат, Минпросвещения отправило соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств, которые должны быть выделены на указанные цели.

Поводом для пересмотра учительских зарплат стал совместный мониторинг дохода преподавателей, который Минпросвещения провело вместе с Общероссийским профсоюзом образования. Выяснилось, что во всех регионах страны, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку - 18 уроков в неделю. Педагоги из указанных же регионов получают зарплату исходя из отработанных человеко-часов.

Кроме того, в настоящее время в стране наблюдается сильная разница в окладах учителей из разных регионов. Например, педагоги в Приморье получают от 22,3 тысяч рублей, в то время как оклад в Мордовии равен 3,6 тысячи, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ноябре министерство труда и социального развития сообщило, что число вакансий для преподавателей вузов в России выросло за год на 35%. Примерно на 25% вырос спрос на педагогические кадры в средних школах — открытыми в них в сентябре оставались около 26 тысяч вакансий. Нехватка кадров для дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 11%, по данным на сентябрь 2019 года, в этой сфере требовалось более 15 тысяч работников.