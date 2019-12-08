Шепелев гавкнул в ответ на подозрения пользователей Instagram в избиении сына

Москва, 8 декабря. Телеведущий Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на высказанное пользовательницей соцсети Instagram подозрение об избиении сына.

Шепелев опубликовал в социальной сети видео, в котором рассказал одну из семейных историй. Телеведущий снялся в одиночку, это вызвало опасения одной из подписчиц.

«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала ta_mara3910.

Шепелев в ответ коротко написал: «гав».

Отвечая на вопрос, почему видео не публикуются «ко всем событиям прекрасного отца», телеведущий признался, что «подогревает интерес».

«Понятно зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу», — заявил Шепелев.

Ранее телеведущий рассказал, что отец его покойной супруги Жанны Фриске хотел его убить, сообщила «Газета.ру». По словам Шепелева, Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

«Первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне», — откровенно признался Шепелев.

По его словам, спустя несколько месяцев отец Фриске предпринял очередную попытку забрать внука. Для этого мужчина прибегнул к помощи бандитов. Ведущий отметил, что тогда пять кавказцев поджидали его и Платона возле квартиры. Во время нападения бандиты сломали руку охраннику, подчеркнул Шепелев.