Сюткин объяснил реакцию Гагариной на выступление участника шоу «Голос»

Москва, 8 декабря. Певец, член жюри шоу «Голос» Валерий Сюткин прокомментировал реакцию Полины Гагариной на номер с семечками участника из Екатеринбурга Арсения Курчанина.

По мнению исполнителя, выступление подопечного Сергея Шнурова получилось ярким и органичным, а, насыпав на стол Гагариной семечки, Курчанин вовсе не хотел ее оскорбить.

«По-моему, да, Полина оскорбилась, но это все было сделано с самоироиней — это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара»,— цитирует Сюткина URA.RU.

Певец подчеркнул, что номер не преследовал целью разозлить певицу. По его словам, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хотел развеселить Гагарину и публику. Все было сделано с добрым юмором, а семечки со стола исполнительницы потом убрал сам Шнуров.

Сюткин считает, что номер был выдержан в стилистике Шнурова. Он напомнил, что жюри видит выступления впервые вместе с телезрителями. Тем не менее, по мнению артиста, номер подопечному придумал Шнуров.

«Парень обаятельный, хулиган такой уральский. Сыграл то, что ему Сережа сделал — я думаю, что это его придумка», — заключил Сюткин.

Курчанин исполнил песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх», сообщает «Газета.ру». Исполнитель из команды Шнурова предстал на сцене в образе гопника и адресовал выступление Гагариной. После окончания композиции певица выразила недовольство поведением Курчанина, назвав его хамским. Исполнительница пожаловалась, что участник шоу выбросил семечки буквально ей в лицо.