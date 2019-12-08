Два подростка скончались в центре Блохина

Москва, 8 декабря. Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации. По словам врачей, больные долгое время героически боролись с острым лимфобластным лейкозом.

В пресс-службе уточняют, что состояние подростков было крайне тяжелое. У одного из них оно осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом.

«У обоих детей развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина. Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», — цитирует РИА Новости пресс-службу НИИ.

В лечении подростков участвовали специалисты из Центра имени Димы Рогачева, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачевой. Кроме того, специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день при данном заболевании выздоравливают более 80% пациентов. Успех большой, но есть пациенты, которые погибают.

Напомним, ранее в НИИ онкологии имени Блохина возник скандал. Девять врачей заявили об увольнении из-за несправедливого руководства. Шестеро из них — сотрудники отделения трансплантации, двое работали в отделении гематологии, один — в отделении головы и шеи.

Позже в медучреждение с проверкой была направлена комиссия министерства здравоохранения. Ее возглавила профессор Елена Байбарина. Членами комиссии стали сотрудники министерства и ведущие специалисты в области детской онкологии. Во время посещения НИИ, спецкомиссия выявила серьезные нарушения.