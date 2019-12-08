РЖД рассказали о новом графике движения поездов

Москва, 8 декабря. Москва, 8 декабря. Пресс-служба РЖД рассказала о новом графике движения поездов на 2019/20 годы, который вводится в действие сегодняшнего дня. В нем будут сокращено время движения 334 пассажирских составов, появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов, сообщают в пресс-службе компании.

«Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки (одна пара – это поезда туда и обратно) в 433 различных сообщениях. В новом графике количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа», — пояснили в пресс-службе РЖД.

В предстоящем году также увеличится и число дневных экспрессов. Будут назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах. Кроме того, в предстоящем году РЖД планируют расширить географию современных двухэтажных поездов. В 2020 году 17 пар современных составов будут курсировать на 13 направлениях.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии. В графике также назначены новые международные поезда. Например, Андижан – Уфа, Новороссийск – Баку, Гомель – Новозыбков.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава, что на 67 больше, чем в прошлом году.