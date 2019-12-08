В Сирии прокомментировали перенос показа интервью с Асадом на итальянском ТВ

Дамаск, 8 декабря. Пресс-служба президента Сирии Башара Асада назвала неоднократные переносы интервью главы государства итальянскому каналу Rai News 24 попыткой Запада скрыть правду о ситуации в стране.

В пресс-службе заявили, что ведущая Rai 24 Моника Маджони провела интервью с Асадом 26 ноября. С каналом была достигнута договоренность о его трансляции в эфире 2 декабря. Однако показ был перенесен без объяснения причин.

«Это еще один пример попыток Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее отражении на Европе и на международной арене», — заявили в пресс-службе президента Сирии.

Ранее Башар Асад выразил обеспокоенность в связи с поддержкой терроризма западными странами, сообщила газета «Известия». Он также обвинил Францию в оккупации Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии о связях США с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ). ФАН выяснил, что исламисты напрямую от американцев получали оружие, боеприпасы и средства связи. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной США у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. Заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.