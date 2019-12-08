Жириновский назвал «самое страшное преступление в истории России»

Москва, 8 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения «самым страшным преступлением в истории России». Мнением политик поделился в одном из мессенджеров.

По словам Жириновского, руководивший в то время Россией Борис Ельцин и его коллеги из Белоруссии и Украины Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич не имели полномочий декларировать ликвидацию СССР. Политик также выразил мнение, что для этого не было оснований.

«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Жириновский.

Политик считает произошедшее в декабре 1991 года «захватом власти», приведшим к насилию, множеству жертв и разрушений.

СССР фактически перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда в обращении к советскому народу президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства. Беловежское соглашение, в котором говорилось о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ), было подписано 8 декабря.

Ранее Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы, сообщила газета «Известия». Таким образом политик прокомментировал идею установить в одном из районов Праги памятник солдатам так называемой Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова.