Москва, 8 декабря. Журналист Владимир Соловьев напомнил правительству Украины, чем может обернуться эскалация конфликта на юге-востоке страны. Такое мнение телеведущий высказал у себя в Telegram-канале.

О потенциальной эскалации внутриукраинского конфликта ранее заявил секретарь закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его мнению, саммит в «нормандском формате», который должен состояться уже в предстоящий понедельник, либо решит, либо усугубит ситуацию с Донбассом.

«Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – прокомментировал слова Данилова телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, закрытое заседание СНБО Украины состоялось 7 декабря. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов представить план по восстановлению контроля над неподконтрольными участками границы с РФ на встрече лидеров стран «нормандской четверки».

Тем временем политологи обсуждают возможную отставку Владимира Зеленского, которая может произойти после заседания «нормандской четверки». По мнению экспертов, сейчас украинский лидер подвергается колоссальному давлению со стороны националистов и «партии войны» в целом. Любой его шаг в сторону мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет воспринят ими как «предательство».