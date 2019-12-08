В США заявили об отставании от России в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон, 8 декабря. Министр обороны США Марк Эспер считает, что в разработке гиперзвукового оружия США приходится нагонять Россию. С соответствующим заявлением глава Пентагона выступил на форуме по безопасности в штате Калифорния.

Эспер отметил, что несколько лет назад, когда США «явно лидировали», американская сторона сделала в этой технологии паузу и теперь играет «в догонялки».

«Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», — подчеркнул Эспер.

Министр отметил, что обеспокоен разработкой в России различного стратегического оружия, «которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3». Эспер обвинил Москву в «жульничестве» с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и получении в этой сфере военного потенциала, которого нет у США. Он признался, что Вашингтон внимательно следит за тем, «что делают русские».

США ранее обвинили Россию в нарушении ДРСМД и вышли из договора. Российские власти неоднократно отвергали обвинения американской стороны. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) закончится в начале 2021 года. Вашингтон пока не сообщал о намерении продлить соглашение.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, сообщила газета «Известия». Глава государства напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он также подчеркнул, что на предложение ввести такой же мораторий ответил лишь президент Франции Эммануэль Макрон.