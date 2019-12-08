МВФ и Украина достигли договоренностей по новому кредиту

Вашингтон, 8 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) и Киев достигли договоренности по новой программе кредитования, которая предусматривает выделение Украине 5,5 млрд долларов сроком на три года. Соответствующее заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой распространено в субботу.

Георгиева отметила, что имела «очень конструктивный» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она заверила президента Украины в готовности организации поддерживать политику властей, нацеленную на вывод украинской экономики на путь более устойчивого и инклюзивного роста и поддержание макроэкономической стабильности, в том числе с помощью поддерживаемой МВФ новой программы.

«Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями [Украины] по поводу политики, которая ляжет в основу нового соглашения о кредитовании сроком на 3 года на 4 млрд SDR (специальных прав заимствования. — Прим. ФАН) (порядка 5,5 млрд долларов США)», — заявила Георгиева.

Директор-распорядитель организации уточнила, что соглашение по новому кредиту должно быть одобрено советом директоров и руководством МВФ.

На сайте президента Украины также говорится о достижении договоренности.

Ранее газета «Известия» сообщила, что миссия МВФ и украинские власти достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут послужить основой новой кредитной программы. В их число входят налогово-бюджетная, финансовая и денежно-кредитная политика, а также направленные на укрепление верховенства права, улучшение деловой среды и ускорение экономического роста реформы.