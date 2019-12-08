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Басков рассказал о переживаниях Ротару из-за критики россиян

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Басков рассказал о переживаниях Ротару из-за критики россиян

Москва, 8 декабря. Певец Николай Басков рассказал о реакции певицы Софии Ротару на критику, которой он подверглась в России.

С 1973 года Ротару была неизменной участницей программы «Песня года». Однако в 2018 году, в канун новогодних праздников, она отказалась от выступлений в Москве. Представитель исполнительницы пояснил, что решение связано с военным положением на Украине, которое Петр Порошенко ввел после провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

Год спустя певица пересмотрела свое решение. Она планировала стать хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM». Но далеко не все меломаны благосклонно встретили возвращение Ротару на российскую сцену. Директор певицы даже заявил о «заказе на травлю» исполнительницы. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков опроверг это предположение.

«У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», — отметил Пушков в социальной сети Twitter.

Певец Николай Басков утверждает, что Ротару крайне болезненно воспринимает сложившуюся ситуацию. Он призвал уважать предыдущие заслуги Софии. Артист отметил, что Ротару находится в подавленном состоянии.

«Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — убежден Басков.

Ранее стало известно об отмене концертов Ротару в России. Об этом писала RT.

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