Вашингтон, 8 декабря. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не исключает отправки дополнительных сил в Сирийскую Арабскую Республику, если возникнет такая необходимость. В данным момент в САР находятся сотни спецназовцев, охраняющих захваченные бандформированиями курдов сирийские нефтяные поля, и контрабандой вывозящих награбленное через границу.

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», – ответил глава Пентагона на вопрос, достаточно ли у США сил в Сирии, который был задан в ходе форума по безопасности в Калифорнии.

Эспер также ответил, что он постоянно консультируется с командованием ВС США чтобы у них было все необходимо для выполнения задач, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную деятельность «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «ИГИЛ»1, США выкачивают природные ресурсы сирийского народа и продают их в соседние страны. В этом им также помогают наемники из ЧВК «Blackwater».

Ранее, Федеральное агентство новостей сообщило, как несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти. Дело в том, что использование наемников позволяет США официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменяя каждого солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Федеральное агентство новостей также опубликовало большое расследование, в котором говорится о связях между Соединенными Штатами Америки и боевиками «ИГИЛ» в Сирии. В первой части рассказывается о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1. На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

В продолжении бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.