Траур объявили на Украине после пожара в колледже в Одессе

Киев, 8 декабря. Траур объявлен на Украине в связи с пожаром в одесском колледже экономики, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

8 декабря государственные флаги на Украине будут приспущены. Культурно-развлекательные мероприятия отменены.

«В связи с трагедией, произошедшей в городе Одесса, которая в результате пожара 4 декабря 2019 привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 8 декабря 2019 года днем ​​траура», — указано в документе.

4 декабря в здании экономического колледжа в Одессе по улице Троицкой произошел масштабный пожар. На данный момент подтверждена гибель восьми человек. Эта цифра может оказаться не окончательной. Спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей.

Вероятнее всего, студенты продолжат обучение на базе национального университета «Одесская юридическая академия».

Ранее стала известна вероятная причина пожара в здании на улице Троицкой в Одессе. Об этом писала RT.