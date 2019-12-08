Врач рассказал о пластических операциях и питании Алсу

Москва, 8 декабря. Хирург Александр Вдовин высказал мнение о пластических операциях, через которые прошла известная певица Алсу.

Врач отметил, что внешность исполнительницы несколько раз претерпевала серьезные изменения. Он обратил внимание на эффект блефаропластики верхних век, благодаря которому удалось перенести вектор мышц вверх. Вдовин предположил, что операцию, вероятнее всего, делали в Азии. Кроме того, заслуженной артистке Татарстана удаляли грыжу нижнего века, а также проводили коррекцию слизистой.

Вдовин отметил высокое качество проведенных операций. Он подчеркнул, что столь высокие результаты не были бы возможны без специального правильного питания.

Следует отметить, что поклонники Алсу нередко указывали на изменения в ее внешности в социальных сетях. Многие предположили, что певица уменьшила нос. Однако сама исполнительница отрицает эту информацию, передает «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что доходы актера Марата Башарова выросли после скандала с избиением супруги. Башаров стал исполнителем главной роли в детективе «Гадалка» и сохранил статус ведущего очередного сезона «Битвы экстрасенсов». Коллеги отмечают, что Башаров находится в отличной форме.

«Газета.ru» напоминает, что зимой 2018 года Башаров сильно избил жену Елизавету Шевыркову. Это не первый подобный инцидент с его участием. От рукоприкладства Марата уже страдала его предыдущая супруга, Екатерина Архарова. Она получила перелом носа и черепно-мозговую травму. Женщина не стала форсировать судебное разбирательство, чтобы их общая дочь не осталась без отца.