Стали известны блюда из обеда Путина и Лукашенко в Сочи

Сочи, 8 декабря. Журналисты узнали блюда, которые были поданы президенту России Владимиру Путину и белорусскому лидеру Александру Лукашенко во время обеда в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

В меню лидеров двух стран входила барабулька с артишоком, каре теленка с запеченным луком, шербет из мандарина и вина из «Усадьбы Дивноморское», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Twitter журналиста Дмитрия Смирнова.

Известно, что для участников встречи также был приготовлен салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка и клубничный торт.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись сегодня, после формального общения президент РФ пригласил своего коллегу продолжить беседу за обедом. Всего встреча лидеров двух стран длилась более пяти часов. В следующий раз Путин и Лукашенко проведут переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге.