Башаров вдвое увеличил доходы после скандала с избиением жены

Москва, 8 декабря. Известный актер Марат Башаров в два раза увеличил доходы после скандала с избиением супруги.
В последнее время его чаще прежнего приглашают на съемки. Башаров исполнил главную роль в детективе «Гадалка». Возможность оценить эту картину вскоре появится у зрителей «Первого канала». Актер останется ведущим очередного сезона «Битвы экстрасенсов». Кроме того, в ближайшее время увидит свет фильм «Я подарю тебе победу», где Башаров также исполняет главную роль.
Коллеги отмечают, что заслуженный артист Республики Татарстан не испытывает никаких проблем с алкоголем, полон бодрости и жизненной энергии.
«Марат похудел, выглядит отлично, работы полно. С чего вы взяли, что он закодировался? Он не закодирован, нет никаких проблем с алкоголем. Как и все в компании, на праздниках может рюмку пропустить. Держится молодцом, сейчас в отличной форме!» — цитирует собеседника KP.ru.
Издание отмечает, что доход Башарова в 2018 году составил 3,5 миллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2019 года актер станет вдвое богаче. О конфликте с женой Башаров предпочитает не общаться.
«У меня в семье все хорошо!», — сказал артист.
Ранее Марат Башаров отметил свое 45-летие. «Газета.ru» сообщала, что его карьера пошла под откос из-за скандала с избиением супруги Екатерины. По мнению женщины, ее муж мог провести за решеткой до пяти лет. Однако она предпочла не давать этому делу ход, пожалев общую дочь.
«Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца», — пояснила Екатерина Архарова.