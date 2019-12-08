Башаров вдвое увеличил доходы после скандала с избиением жены

Москва, 8 декабря. Известный актер Марат Башаров в два раза увеличил доходы после скандала с избиением супруги.

В последнее время его чаще прежнего приглашают на съемки. Башаров исполнил главную роль в детективе «Гадалка». Возможность оценить эту картину вскоре появится у зрителей «Первого канала». Актер останется ведущим очередного сезона «Битвы экстрасенсов». Кроме того, в ближайшее время увидит свет фильм «Я подарю тебе победу», где Башаров также исполняет главную роль.

Коллеги отмечают, что заслуженный артист Республики Татарстан не испытывает никаких проблем с алкоголем, полон бодрости и жизненной энергии.

«Марат похудел, выглядит отлично, работы полно. С чего вы взяли, что он закодировался? Он не закодирован, нет никаких проблем с алкоголем. Как и все в компании, на праздниках может рюмку пропустить. Держится молодцом, сейчас в отличной форме!» — цитирует собеседника KP.ru.

Издание отмечает, что доход Башарова в 2018 году составил 3,5 миллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2019 года актер станет вдвое богаче. О конфликте с женой Башаров предпочитает не общаться.

«У меня в семье все хорошо!», — сказал артист.

Ранее Марат Башаров отметил свое 45-летие. «Газета.ru» сообщала, что его карьера пошла под откос из-за скандала с избиением супруги Екатерины. По мнению женщины, ее муж мог провести за решеткой до пяти лет. Однако она предпочла не давать этому делу ход, пожалев общую дочь.