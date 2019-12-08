ليبيا 7 ديسمبر النتائج: قام الدفاع الجوي التركي بإسقاط طائرة ميغ 23 التابعة للجيش الوطني الليبي وقطر تدرب على حكومة الوفاق الوطني للإرهابيين

ليبيا، 7 ديسمبر. الإرهابيون أسقطت حكومة الموافقة الوطنية الليبية طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي في جنوب مدينة الزاوية. أبرم فتحي باشاغا، رئيس "إرهابيي" ما يسمى "وزارة الداخلية"، وحكومة الوفاق الوطني الليبي، اتفاقا مع قطر. قدمت قبرص شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب الاتفاق الذي وقعه تركيا مع الإرهابيين.

منظمة دفاع جوي تركي أسقطه الجيش الوطني الليبي ميغ 23 في الزاوية

تقرير إعلامي ليبي حول ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني التي أسقطتها الطائرة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في جنوب مدينة الزاوية.

من طراز ميغ 23 مع ذيل رقم 26144 في منطقة الزاوية قامت برحلة استطلاع. أكد ممثل مقر العمليات الجوية في القيادة العليا للجيش الوطني الليبي هذه المعلومات، قائلاً إن المقر قد فقد الاتصال بالطائرة المقاتلة التي تحطمت، عائداً من رحلة إلى العاصمة الليبية طرابلس. لم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث في مقر العمليات الجوية.

سارع مؤيدو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى نشر صورة على طيار تحطمت على موقع تويتر. وأعلن لأفريجيت نيوز أن سجين يدعى عامر يوسف جادبان هو الآن في أيدي المتشددين. بناءً على الصور المنشورة، من الواضح أن كوادر الجيش الوطني الليبي سقطت في أيدي الإرهابيين.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

ومن المعلوم أن طائرة الجيش الوطني الليبي أسقطت على يد Hisar للدفاع الجوي التركي، وسلمتها لقوات الإرهابيين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبي. وفقًا لمصدر، يوجد في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني 12 نظامًا للدفاع الجوي وعدد مماثل من الأخصائيين الذين توفرهم أنقرة.

قطر تدرب حكومة الوفاق الوطني الليبي سعياً وراء هيمنة الشرق الأوسط

أبرم فتحي باشاغ، رئيس "إرهابيي" ما يسمى "وزارة الداخلية" التابعة للوفاق الوطني لحكومة ليبيا، اتفاقًا حول إعداد العصابات من خلال تبادل الخبرات مع ممثلي وزارة الشؤون الداخلية في قطر.

تتدخل قطر بنشاط في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي كانت تسمى بحق "مهندس" الثورات. منذ عام 2011 أثرت الدوحة على سياسات مصر وليبيا وسوريا والسعودية والسودان. سعت الدوحة بنشاط للإطاحة بالقذافي ودعمها للإسلاميين وكان حلفاء الأمير إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي، الذين وُجد أن لهم صلات بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعات الإخوان المسلمين في روسيا.

بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في ليبيا، يصبح من الواضح سبب تحضير باشاغا للمتشددين في 4 ديسمبر، حاول إرهابيون من مصراتة الاستيلاء على مقر حكومة الوفاق الوطني الليبي. من الواضح كان هناك انقسام في صفوف حكومة الوفاق الوطني الليبي والآن تعتزم باشاغا تحدي حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

تقدم قبرص شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني الإرهابية

انتقدت سلطات قبرص الاتفاق بين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي وتركيا بشأن التفاهم المتبادل بشأن ترسيم الحدود البحرية والأمن.

تم الإعلان عن عدم قانونية هذه الصفقة من قبل العديد من الدول ولا سيما مصر واليونان. في الوقت الحالي، انضمت قبرص إليهم. تقدم سلطات الجمهورية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد تركيا وقوات الأمن الوطني على أساس مذكرة تفاهم بينهما بشأن الحدود الأمنية والبحرية.

بعد تحرير طرابلس سوف يتعامل طبرق مع قضية الأسرى الروس

وصف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الخويج رهينة اختطاف اثنين من موظفي المؤسسة الروسية لحماية القيم الوطنية من قبل إرهابيين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. في محادثة مع مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية، عباس جمعة، أكد الدبلوماسي أن مثل هذه الجرائم يجب ألا تحدث.

طلب الصحفي من رئيس وزارة خارجية طبرق تقييم تصرفات مقاتلي الحكومة الليبية للوفاق الوطني والتي أسرت جنديين روسيين مكسيم شجالي وسامر حسن علي سويفان في ربيع عام 2019. وأشار الدبلوماسي إلى أن خاطفي الروس سوف يتحملون مسؤولية أفعالهم. وأعرب عن أمله في أن يتمكن مواطنو الاتحاد الروسي من العودة إلى وطنهم وأضاف أن طبرق سوف يتعامل مع شؤون الروس بمجرد إطلاق طرابلس.

أذكر أن اثنين من المواطنين الروس في ربيع عام 2019 أجروا أبحاثًا اجتماعية في بلد إفريقي. قام إرهابيو مجموعة RADA باحتجاز الروس في الأراضي التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الليبرالي وبدون توجيه الاتهام إليهم. تم احتجاز الروس في سجن ميتيجا طوال هذا الوقت: إنه يقع في طرابلس ويسيطر عليه مسلحون من عصابة RADAالتي تعد جزءًا رسميًا من ما يسمى بوزارة الشؤون الداخلية لحكومة الوفاق الوطني.

