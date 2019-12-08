سوريا النتائج 7 ديسمبر: الولايات المتحدة والأكراد يجبرون تركيا على تجديد "نبع السلام" وتقوم روسيا وتركيا بدورية في شمال سوريا

سوريا، 7 ديسمبر. بدأت دورية شرطة عسكرية روسية تركية مشتركة العمل في شمال شرق سوريا. صعد الإرهابيون الأكراد من الأنشطة السرية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركيا. قد تواصل تركيا عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا بسبب نشاط المسلحين الأكراد. المسؤولية عن الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا قد تقع على عاتق القبائل العربية.

الولايات المتحدة والأكراد يجبرون تركيا على تجديد "نبع السلام"

قد تواصل تركيا عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا بسبب نشاط المسلحين الأكراد. يمكن أن تستمر العملية لمدة شهر أو أكثر.

لا تزال الهجمات الإرهابية تحدث في شمال سوريا، حيث تتحمل العصابات الكردية المسؤولية عنها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسي في وقت سابق إن تركيا تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري حتى يتم تطهير الأراضي الحدودية بالكامل من الإرهابيين. قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو إنه إذا سحبت أنقرة الآن قواتها من أراضي سوريا فإن إرهابيي الجماعة الإسلامية المحظورة في روسيا والمسلحين الأكراد يمكنهم الاستمرار في ترويع السوريين المسالمين.

أجرت دورية روسية تركية دورية أخرى في سوريا

بدأت دورية شرطة عسكرية روسية تركية مشتركة العمل في شمال شرق سوريا. وقد أبلغ هذا في وزارة الدفاع الروسية.

بدأت دوريات الشرطة العسكرية الروسية وممثلي القوات المسلحة التركية في الساعة 10على الطريق من المعبر الجمركي لمستوطنة ديرون اغا التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات شرق مستوطنة القاميشلي. يتم الدوريات الجوية في المنطقة من قبل طواقم جيش الطيران التابع لقوات الفضاء الروسية.

تتكون الدورية من ثماني وحدات من المعدات العسكرية - مركبات النمر المدرعة وناقلات الجنود المدرعة من طراز BTR-80 التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات Kirpi المدرعة التابعة للقوات المسلحة التركية.

هاجم إرهابيون أكراد حلفاء أتراك في حلب

صعد الإرهابيون الأكراد من الأنشطة السرية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركيا.

وتقول المصادر أن داهم مسلحو قوات الدفاع عن النفس مواقع حلفاء تركيا بالقرب من قرية بيراد. وقالت للمصادر الكردية فقد أصيب عدد من المقاتلين المؤيدين لأتراك بجروح قاتلة. رداً على ذلك، فتحت القوات المسلحة التركية النار على المواقع الإرهابية لحزب الأعمال الكردستاني بالقرب من قرية زور ماغار في شمال شرق حلب.

قد تتحمل القبائل العربية في سوريا مسؤولية الهجوم على سرقة النفط الأمريكي

المسؤولية عن الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا قد تقع على عاتق القبائل العربية التي سئمت من الاحتلال الأجنبي. في مساء يوم 6 ديسمبر، أطلق أشخاص مجهولون النار على قاعدة عسكرية أمريكية غير قانونية تقع في حقل "العمر" للنفط والغاز. فتح أشخاص مجهولون النار عندما وصلت شاحنات مزودة بمعدات عسكرية إلى القاعدة تحت رعاية تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. ورد الأمريكيون بقصف مدفعي وقنابل صوتية خفيفة.