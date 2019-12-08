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Названа дата следующей встречи Путина и Лукашенко

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Названа дата следующей встречи Путина и Лукашенко

Москва, 8 декабря. Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин назвал дату следующей встречи главы Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

По словам Орешкина, президенты проведут встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге», — сказал он, при этом отметив, что в случае необходимости руководители стран могут также провести дополнительную встречу или телефонный разговор.

Напомним, сегодня переговоры президентов России и Белоруссии состоялись в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Разговор тет-а-тет глав двух стран длился больше пяти часов. Личная встреча Путина и Лукашенко началась в 15.25, а завершилась лишь к 21.00.

Ранее в своем Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал детали телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили безопасность Израиля, ситуацию в Сирии и Иране. Диалог лидера России и премьер-министра Израиля состоялся в пятницу, 6 декабря.

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Источник: РИА Новости
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