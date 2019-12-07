Орешкин заявил о серьезном прогрессе по итогам переговоров Путина и Лукашенко

Сочи, 7 декабря. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко добились значительного прогресса по итогам переговоров в Сочи. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что представители России и Белоруссии провели продуктивный день, обсудив широкий комплекс вопросов. Орешкин добавил, что стороны сблизили свои позиции по нефти и газу и нашли решения по ряду других аспектов сотрудничества. При этом количество спорных моментов остается минимальным.

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что уже в понедельник достигнутые договоренности будут доработаны на экспертном уровне. По каждому направлению предстоит выработать дорожные карты. Орешкин сообщил, что 20 декабря Путин и Лукашенко проведут новую встречу в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко внезапно погас свет. Белорусский лидер в шутку обвинил в отсутствии электричества Дмитрия Пескова. Газета.ru уточняет, что инцидент произошел после вступительного слова глав государств. Диалог двух лидеров продлился более пяти часов.

RT напоминает, что днем ранее в Сочи встретились главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас.