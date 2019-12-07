Американский генерал пытается связать РФ со сбитым в Ливии БПЛА

Вашингтон, 7 декабря. В конце ноября в небе над Триполи был утерян сигнал американского БПЛА. Африканское командование США (АФРИКОМ) считает, что к этому как-то причастна Россия лишь на том основании, что беспилотник якобы сбили системой ПВО российского производства.

Генерал Стивен Таунсенд, комментируя потерю БПЛА, заявил, что неназванные операторы ПВО «не знали, что это был летательный аппарат США, когда его обстреливали».

При этом ЛНА (Ливийская национальная армия) подтвердила, что сбила беспилотник случайно, приняв его за турецкий. Сообщалось также, что аппарат был сбит военными 166-го батальона 9-ой бригады ЛНА.

Однако Таунсенд считает, что сбит БПЛА был либо русскими, либо из российского ПВО. И в подобном заявлении нет ничего удивительного, считает Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»:

«Помните, был инцидент, когда иракские ПВО сбили американский беспилотник? Реакция была практически мгновенной. Сказали: «да, Ирак сбил, это мы сделали». И дальше пошло разбирательство, кто виноват, кто куда залетал. Сейчас все идет по той же схеме, как раньше говорили про кибербезопасность: если что-то где-то взломали – это русские. После того, как американские комплексы ПВО повели себя достаточно мягко говоря нехорошо, а при этом наши системы ПВО и те, которые послали в Сирию, очень успешно справляются с крылатыми ракетами и беспилотниками, то сейчас появилась возможность потерю беспилотников связывать с Россией, к чему американцы и приноровились».

Таким образом, своим заявлением США продолжают политику «РашаГейта». Только на сей раз не в связи с кибер- или выборными технологиями, а в связи с контртеррористической операцией, проводимой ЛНА в предместьях Триполи.

Для собственного вмешательства, оснований не требуется

Делая заявления о предположительном участии России в событиях в Триполи, США и сателлиты упускают собственные действия в регионе и мире. Войска АФРИКОМ действуют по всему континенту, и очень активно применяют БПЛА. И далеко не всегда целью служат террористы.

Как отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин, в последнее время североафриканская политика США несколько активизировалась:

«Помпео буквально на днях был в Судане. Правда, сейчас этот генерал ушел, которого отстранили от власти, аль-Башир, потому сейчас там новое правительство. Но долгое время в Судане вообще никаких американцев не было. Но был недавно американский представитель в Ливии — он там выступал с заявлениями, якобы РФ вмешивается в конфликт».

США периодически наносят удары в Ливии, по собственным заявлениям – по ИГ1 (организация, запрещенная в РФ) на юге страны. Утверждалось, что в конце сентября было объявлено о четырех ударах, в результате которых было убито 43 боевика, а беспилотники работали с баз в Италии и Нигере.

Однако, как минимум в ноябре прошлого года, туареги, проживающие на юге страны, утверждали, что в результате удара беспилотника из США погибло 11 мирных жителей. Но Вашингтон просто отмахнулся от обвинений, заявив, что мишенью были террористы. И весь мир устроило ничем не подтвержденное заявление, которое опровергали соплеменники убитых мирных жителей.

Высокая стоимость не означает высокой эффективности

Как считает Алексей Леонков, США придерживаются мнения, что их беспилотники могут сбивать только российское ПВО:

«Вообще, когда система ПВО видит беспилотник, то она его может сбить — у беспилотника, в отличии от самолетов, нет систем предупреждений о ракетных запусках — у них только глаза оператора, который сидит за несколько сотен километров. Поэтому, когда беспилотник сталкивается с комплексом ПВО, оператор должен об этом знать. А так как беспилотники в основном летают на дозвуковых скоростях, то зенитные ракеты, которые летают на сверхзвуковых скоростях, достаточно просто и быстро сбивают эти беспилотники. Операторы в Ливии, очевидно, просто пустили беспилотник в свободный полет. Его могли бы сбить и ЗРК, и любым другим комплексом. Однозначно говорить, что это российский комплекс – это голословное утверждение, которое ничем не подтверждено».

При этом комплексы советского производства в Ливии были, и более того, еще при жизни Каддафи ему предлагали их модернизировать.

«Еще во времена Каддафи были советские комплексы ПВО, которые мы предлагали ему модернизировать до современного уровня. Он отказался, за что поплатился», – отмечает Леонков.

БПЛА был с оружием

Почему нет обломков? Американские БПЛА имеют глобальную систему позиционирования. Эта система нужна для того, чтобы нанести удар при падении БПЛА на территорию любого противника, чтобы не «утекли технологии». Система не срабатывает при падении в море, где все сразу разносится течением, или, если БПЛА разлетелся на мелкие части от взрыва.

А раз он «был сбит» над землей, а сигнала нет, следовательно, БПЛА пострадал настолько сильно, что системы позиционирования отключились. При этом, как ранее отмечал военный публицист и эксперт Сергей Анцеф, на эти БПЛА устанавливают различные управляемые ракеты, кумулятивные, противопехотные, в том числе термобарические.

«Что такое термобарический боеприпас? Если совсем просто, то это аэрозоль или газовая смесь, которая затем воспламеняется пьезо, пиро, или иным зажигательным элементом. Температура воспламенения огромная, оплавится может даже оружейная сталь. «Логично, что пластик и электроника скорее всего выгорела в прах», — заключил Сергей Анцеф.

Не менее странными для США выглядят и просьбы вернуть обломки, так как никаких свидетельств о сбитии попросту нет, если не считать таковыми заявления в соцсетях и голословные выпады в адрес России со стороны главы американского АФРИКОМ. В связи с чем назревает вполне логичный вопрос:

А был ли БПЛА вообще?

Дело в том, что в случае итальянского БПЛА, буквально спустя считанные часы в сети появились фото обломков. Это и крыло с характерным знаком итальянских ВВС, и остатки двигателя. А вот в случае якобы сбитого американца ничего подобного нет.

Бывший председатель Комитета по обороне Владимир Комоедов однозначно заявил, что «кроме как вопрос, связанный с нефтью, ничего больше американцев интересовать не может». В вопросах мотивации США с экспертом согласен и Алексей Леонков:

«Американцы пытаются оказать поддержку той стороне, которая им поставляет нефть. Понятное дело, что они очень заинтересованы, чтобы каким-либо образом скомпрометировать другую сторону».

Однако каким образом США пользуются нефтяным богатством Ливии? Если в Сирии штаты напрямую вывозят нефть через соседние страны, то североафриканское «черное золото» используется по-другому.

Вмешиваясь в дела Ливии, США таким образом регулируют цену на нефть в интересах себя и своих сателлитов на Ближнем Востоке, а также против РФ и стран ОПЕК. Потому, чем дольше длится кризис в когда-то богатейшей стране Магриба, тем лучше для США. Пока в стране нет полноценной власти на всей территории, всегда можно подогреть конфликт, или наоборот, замедлить его. Сейчас, когда ЛНА находится в решающей фазе контртеррористической операции в Триполи, в интересах США им помешать. Тем более, что отсутствие централизованной власти позволяет манипулировать не только ценами на нефть, но и потоками беженцев. А африканцы в странах Европы являются еще одним рычагом давления на ЕС со стороны США.

И именно об этом говорил Каддафи на саммите Африка – ЕС в 2010 году. По его словам, «под напором миллионов мигрантов-мусульман Европа превратится в Африку». Тогда им были запрошены деньги на организацию береговой охраны. Но ЕС не вняло предупреждениям, и согласились выделить всего 50 миллионов евро, когда-нибудь, в будущем.

Вместо денег в Ливию приехали спецы по революциям, журналисты «Аль-Джазиры» и транспорты с оружием. А сейчас в столичном Триполи сидят террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.