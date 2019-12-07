Зеленский едет на переговоры в Париж «с позиции слабого», заявила Лукаш

Киев, 7 декабря. Украинский политик и юрист Елена Лукаш заявила, что для переговоров в «нормандском формате» у президента страны Владимира Зеленского нет козырей, а есть страх перед националистами. Такую позицию Лукаш высказала в эфире украинского телеканала «ZIK».

«Я не вижу козырей на руках у Зеленского. Я не вижу команды, которая могла дать такие козыри. Более того, я не вижу стальной силы воли, которая позволит вести переговоры и реализовать их внутри страны», ­– прокомментировала политику Зеленского Елена Лукаш.

По ее мнению, страх политика получить клеймо капитулянта привели к падению рейтинга и ссоре со всеми политическими группами в стране, сообщает сайт «ПолитНавигатор».

«Он едет с позиции слабого. Это не его вина. Это вина Порошенко, который все это подписывал, но Зеленский очевидно усугубил сложную ситуацию своим поведением», – считает Лукаш.

По ее мнению, эти законопроектные инициативы о регулировании СМИ, правовые решения, задержания, возобновления уголовных и постоянные проверки заставляют сомневаться в искренности президента.

Также политик высказала свое недоумение отказом Киева обсуждать с Донбассом вопрос автономии. Елена Лукаш считает, что правительство должно предоставить автономность всем субъектам Украины, и перезагрузить общественный договор об управлении страной на референдуме.

Напомним, что Зеленский победил на выборах, с огромным отрывом обойдя баллотировавшегося на второй срок Петра Порошенко. В отличие от своего соперника, который был настроен на продолжение гражданской войны в Донбассе, Зеленский обещал избирателям мир. В настоящее время вопрос политологи стали обсуждать возможную отставку Владимира Зеленского после встречи «нормандской четверки». Переговоры состоятся уже в следующий понедельник, 9 декабря.