Анархистка Муранова рассказала, как ее обманули и использовали «оппозиционеры»

Петрозаводск, 7 декабря. Анархистка Екатерина Муранова рассказала о том, как «оппозиционные» деятели обманули ее и использовали в своих целях.

28-летняя женщина получила сомнительную известность после теракта в октябре 2018 года в Архангельске. Тогда в результате действий злоумышленника ранения получили три сотрудника ФСБ. Муранова оправдала действия преступника Михаила Жлобицкого, и даже назвала его «героем».

После проверки на нее завели уголовное дело по статье 205.2. Уголовного кодекса России «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, или лишение свободы на срок до семи лет. Позже у девушки нашли запрещенные наркотические средства.

Представители «либеральной общественности» увидели в Мурановой свою новую героиню. Ее пост в оправдание терроризма они назвали «безобидным», а гашиш и марихуану ей «подбросили». Особенно активно пиарили Екатерину СМИ, принадлежащие олигарху Ходорковскому.

Между тем, сама Муранова пришла к выводу, что ее сотрудничество с «оппозицией» зашло слишком далеко. Роль «жертвы режима» надоела женщине, так что она решила рассказать правду. Она рассказала, как приобрела наркотики через нелегальный интернет-магазин. Женщина надеялась рассказать правдивую историю через либеральные СМИ, но те лишь отмахнулись от своей «новой иконы».

«Я им говорю, не пишите, пожалуйста. Они меня не слышат. Что, судиться с ними?», — цитирует «Политика сегодня».

Издание отмечает, что история Мурановой весьма показательна и типична. Либеральная пресса без колебаний идет на ложь и манипуляции, подогревая протесты и оправдывая неправомерные действия.

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