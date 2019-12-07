США душит зависть из-за успеха антитеррористической операции РФ в Сирии, считает эксперт

Москва, 7 декабря. Комитет Сената США 11 декабря рассмотрит законопроект «О предотвращении злонамеренной активности России и ее действий в области терроризма». Вашингтон пытается обвинить РФ в «терроризме», чтобы отвлечь внимание от собственного сотрудничества с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ).

На сайте комитета, где публикуется расписание заседаний, сообщается, что 11 декабря будет рассмотрен законопроект, предписывающий Госдепартаменту США определиться с вопросом, является ли Россия страной-террористом. Вашингтон обвиняет Россию в поддержке конфликта на Украине, хотя Москва неоднократно заявляла, что не является стороной этого конфликта.

Политолог Андрей Бредихин уверен, что дело вовсе не в Украине. По словам эксперта, намерение обвинить Россию в терроризме связано с приближающейся предвыборной гонкой в США. Главным козырем в борьбе за президентский пост станет российская карта, уверен Бредихин.

«Кандидаты будут друг друга позиционировать как агентов Кремля», — объяснил эксперт.

Кроме того, Бредихин считает, что США обижены на Россию из-за успешной антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии и победой над терроризмом. США хотели присвоить все лавры победителей себе, однако безуспешно.

«Победа в Сирии не за США, как бы они ни пытались показать, что вложили значимый вклад в данный процесс», — добавил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Еще одной причиной абсурдных обвинений в адрес России стало стремление США отвлечь внимание мира от собственных преступлений в Сирии и своих связей с «Исламским государством». Вашингтон открыто поддерживает курдские террористические формирования и косвенно сотрудничает через курдов с ИГИЛ1, опустошая сирийские нефтяные месторождения.

«США нужны яркие международные мессенджи, которые могли бы как-то приглушить то, что делает Америка по поддержке международного терроризма в самых разных странах», — подытожил Бредихин.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ). ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.