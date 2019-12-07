Китайский дипломат признал бесполезность переговоров с США по денуклеаризации

Пекин, 7 декабря. Северная Корея не видит смысла в дальнейших переговорах с Соединенными Штатами по денуклеаризации. Об этом заявил постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон.

Он отметил, что «продолжительный и содержательный диалог» с Вашингтоном — не более чем уловка американцев ради выигрыша времени. Корейский дипломат уличил Вашингтон в нежелании поступаться своими интересами.

«Нам не нужно вести длительные переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки», — цитирует Reuters.

В июне 2019 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит в денуклеаризацию Северной Кореи. Хозяин Белого дома заверил, что госсекретарь США Майк Помпео в полной мере разделяет его позицию. Об этом писала Газета.ru.

Ранее позицию Вашингтона на переговорах по денуклеаризации раскритиковали в Северной Корее.