Россияне стали чаще летать на самолетах

Москва, 7 декабря. Россияне в последние четыре года стали чаще пользоваться услугами авиаперевозчиков, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, за последние два-три года почти каждый третий россиянин (29%) пользовался воздушным транспортом.

«Все больше россиян приобретают опыт авиаперелетов: если в 2014 году таковых было 19% (сообщили, что летали в последние несколько лет), то в 2018 году — уже 29%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ядро авиапассажиров составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга ― 54%, люди с высоким достатком ― 44%, россияне в возрасте 18-24 лет ― 36% и 25-34 лет ― 37%.

Респонденты отметили, что предпочитают пользоваться услугами авиаперевозчиков из-за быстроты путешествий (78%) и комфорта (18%). При этом 27% опрошенных заявили, что альтернативных видов транспорта для их нужд нет.

Те, кто не совершал перелеты в последние два-три года, заявили, что не видели в этом необходимости (60%) или не могли себе позволить перелеты из-за высоких цен (26%).

Половина опрошенных россиян назвали самолет безопасным видом транспорта (в 2011 году этот показатель составлял 12%). При этом 33% опрошенных признались, что боятся летать на самолете. Самым безопасным видом транспорта 87% опрошенных назвали железнодорожный, а 56% заявили, что самым опасным является автомобиль.