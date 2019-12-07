Россия зафиксировала 39 случаев обстрелов в Сирии за сутки

Москва, 7 декабря. Военная полиция РФ и Вооруженные силы Турции провели очередное патрулирование приграничной зоны на севере Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков заявил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание помощи мирным жителям. К настоящему моменту в САР восстановлено 925 образовательных и 221 медицинское учреждение и более 32 тысяч жилых домов.

В субботу состоялось очередное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага — Джиллика в провинции Хасака. В состав патруля вошли восемь единиц военной техники, среди которых БТР-80 и бронеавтомобили «Тигр». Мониторинг зоны патрулирования осуществлял беспилотник «Орлан-10» военной полиции РФ.

Кроме того, в субботу продолжилось патрулирование российской военной полиции по маршрутам Аджами — Бозгекли и Аджами — Мембидж в провинции Алеппо. Силами ВКС РФ проведен мониторинг двух приграничных зон по маршрутам Метрас — Айн-Иса — элеватор «Шаркрак» — Метрас и Камишлия — Телль-эш-Шур-Гарби — Телль-Тамр — элеватор «Алия» — Телль-Тамр — Телль-эш-Шур-Гарби — Камишлия.

За прошедшие сутки российская сторона ЦПВС зафиксировала 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формований.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ). ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.