Премьер-министр Израиля рассказал, о чем говорил с Путиным

Иерусалим, 7 декабря. В своем Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал детали телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили безопасность Израиля, ситуацию в Сирии и Иране.

«Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛом и российской армией», ­– цитирует премьер-министра Израиля РИА Новости.

Напомним, диалог лидеров двух стран состоялся в пятницу, 6 декабря, по инициативе правительства Израиля. Кроме того, в ходе разговора Путин и Нетаньяху обсудили будущий визит российского лидера в Израиль, который запланирован на начало предстоящего года.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин станет участником Всемирного форума памяти Холокоста, который состоится в Иерусалиме 23 января 2020 года на мемориале «Яд Вашем».

В сентябре президент России заявил, что ждет руководство Израиля на Парад Победы в Москве в 2020 году.