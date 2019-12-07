Переговоры Путина и Лукашенко тет-а-тет продлились более пяти часов

Сочи, 7 декабря. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко один на один завершились спустя 5,5 часа.

Российско-белорусские переговоры стартовали в субботу в Сочи. Делегации двух стран провели за столом переговоров более двух часов. Затем российский лидер пригласил участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

За обедом Путин и Лукашенко продолжили переговоры один на один. Личная встреча лидеров двух стран началась в 15.25 и завершилась лишь к 21.00. По окончании переговоров Лукашенко покинул резиденцию «Бочаров ручей».

Кроме того, состоялись переговоры и по линии делегаций. Российскую возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а белорусскую ― его коллега Сергей Румас. В состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Ранее в ходе встречи Лукашенко заявил, что в рамках интеграции с Россией к настоящему моменту сделано уже многое. Он добавил, что Белоруссия ждет от интеграции с Россией только равных условий.