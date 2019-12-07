Тренеру ЦСКА Гончаренко грозит дисквалификация за брань в адрес судьи

Краснодар, 7 декабря. Главному тренеру московского футбольного клуба ЦСКА Виктору Гончаренко грозит дисквалификация за брань в адрес судьи.

В субботу «Краснодар» принял на своем поле ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

После финального свистка главный тренер армейцев вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и высказал ему свое несогласие с использованием ненормативной лексики.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении судьи наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. Кроме того, Гончаренко грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В ноябре текущего года Гончаренко уже получал дисквалификацию на один матч плюс один условно за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против «Сочи». Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что поведение Гончаренко может стать предметом разбирательств.