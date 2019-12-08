Сирия, 8 декабря. Подразделения российской военной полиции впервые вошли в Ракку. Курдские радикалы намерены выпустить следующую группу беженцев из лагеря «Аль-Хол», среди которых скрывается множество сторонников ИГ1. САА отреагировала на нарушения джихадистов в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям джихадистов на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные бандформирования: намерены выпустить следующую группу беженцев из лагеря «Аль-Хол», среди которых скрывается множество сторонников ИГ.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ударам войск САР в западной части провинции Идлиб.

Российская военная полиция: впервые вошла в город Ракка, проследовав из зоны безопасности на севере Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по расположениям джихадистов в ответ на недавние очередные обстрелы бандгрупп, которые велись в нарушение действующего в зоне деэскалации режима тишины. По сведениям UFUQ Media Center, войска САР вели артиллерийский огонь по позициям исламистов недалеко от населенных пунктов Бадама и Ан-Наджия, находящимся к западу от Идлиба. Информации о причиненном боевикам уроне оппозиционный ресурс не приводит. Напомним, в этом регионе дислоцируются в основном члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), которые систематически нарушают введенное перемирие.

Провинция Ракка

Как сообщили источники из состава курдских Демократических сил Сирии (SDF)****, в Ракку впервые вошел российский патруль из подразделений военной полиции, который состоял из шести автомашин и следовал под прикрытием двух самолетов ВКС РФ, передает портал Al Nour. После выезда с трассы М4, которая является южной границей зоны безопасности на севере САР, колонна двигалась мимо Айн-Иссы, Аш-Шамали и зернохранилищ рядом с деревней Шаркрак. Напомним, административный центр недавно вернулся в ведение правительственных сил, после того как его покинули бандформирования курдских боевиков.

Согласно данным Al Nour, двое детей получили ранения в результате взрыва мины в районе Джумаили в городе Ракка. Населенный пункт на протяжении двух последних лет находился в оккупации США и радикалов SDF, которые за это время так и не приступили к восстановлению и очистке города от взрывных устройств, оставленных предыдущими захватчиками — террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Провинция Хама

Артиллерийские дивизионы САА возобновили обстрелы опорных пунктов исламистских группировок около поселения Кастун после новых случаев нарушения джихадистами режима прекращения огня. О масштабе урона, причиненного боевикам, связанный с джихадистами Twitter-канал (@MasarPressNet) не сообщает. Напомним, летом — осенью текущего года сирийские войска, поддерживаемые российской авиацией, существенно продвинулись в освобождении Северной Хамы. Под контроль официального Дамаска наконец вернулся стратегически значимый Аль-Латаминский выступ и южная окраина соседнего Идлиба, в том числе город Хан-Шейхун. Террористы сохраняют присутствие в Хаме лишь на северо-западе провинции — на равнине Аль-Габ и в ее окрестностях.

Провинция Хасака

Администрация лагеря для беженцев «Аль-Хол», состоящая в основном из курдских боевиков, намерена освободить еще ряд семей, в частности те, который пришли в пункт временного размещения в Хасаке из соседней провинции Дейр-эз-Зор, передает местный Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Среди обитателей лагеря, однако, скрывается множество сторонников ИГИЛ1 и членов их семей, которые неоднократно выражали прямую поддержку террористической организации. Напомним, радикалы SDF ранее угрожали, что прекратят охрану «Аль-Хола», а также самих джихадистов ИГ, содержащихся в их тюрьмах за Евфратом.

1 Организация запрещена на территории РФ.