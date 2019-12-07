Виновник смертельного ДТП в Нижнем Новгороде уже лишался прав за пьяную езду

Нижний Новгород, 7 декабря. Водителя, по чьей вине в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП, уже лишали прав за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в 17.30, на улице Горького. По предварительной информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями. Одно из транспортных средств вылетело на тротуар, врезавшись в пешеходов.

«Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу, но пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек», — сообщили в ГИБДД.

Сообщается, что автомобиль Audi врезался в группу детей, которую сопровождали две учительницы. В результате ДТП одна из женщин скончалась, вторая учительница и 11 школьников пострадали, одного из учеников оперируют.

Ранее ФАН сообщал, что 7 декабря на севере Москвы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная». В результате происшествия погибли двое пешеходов и пассажир автомобиля, еще двое пострадали. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.