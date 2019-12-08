Сирия, 8 декабря. Жители Дейр-эз-Зора выступают против роста коррупции в зонах оккупации SDF****. САА заняла новые территории в северной части Хасаки. Военная полиция РФ и ВС Турции провели 14-е совместное патрулирование на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили танк исламистов в Юго-восточном Идлибе; заняли новые территории на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: организовало нападение на блокпост курдских боевиков у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: спровоцировала стычки с САА на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о проведении новой вылазки в зоне контроля протурецких сил на севере Алеппо; при поддержке международной коалиции провели серию незаконных арестов в Дейр-эз-Зоре; возобновили задержания с целью принудительной мобилизации в Хасаке; столкнулись с протестами населения на северо-западе от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: отрыли ответный огонь по укрепрайонам курдских радикалов в северо-восточной части Алеппо; направили подкрепления на восток Идлиба; провели 14-е совместное с РФ патрулирование на севере САР.

Провинция Латакия

В северных районах Латакии накануне вновь отмечались вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Halab Today TV, инициаторами столкновений выступили боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (деятельность обеих группировок запрещена в РФ), которые открыли огонь по позициям САА у высоты Теллят аль-Буркан в первой половине дня. В качестве ответных действий правительственные подразделения нанесли удары по укрепрайонам исламистов на подступах к населенному пункту Кабана.

Провинция Алеппо

В северной части региона на территории, занимаемой поддерживаемыми Анкарой формированиями, накануне вновь отмечались подпольные вылазки курдских боевиков. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), под ударом оказались опорные пункты союзников Турции поблизости от поселения Берад. Медиапорталы, связанные с Отрядами народной самообороны (YPG), заявляли о гибели нескольких протурецких бойцов. Позднее также появилась информация об атаке неопознанного дрона на трассе, пролегающей между городами Азаз и Африн, жертвами которой стали еще три ополченца. Предполагается, что беспилотник также был направлен с позиций курдских радикалов.

В интересах союзников выступили ВС Турции. По данным интернет-портала Step News Agency, турецкая артиллерия обстреляла огневые позиции YPG в районе населенного пункта Зор Магар недалеко от границы с Раккой.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки появились данные о последствиях взрыва мотоцикла, прогремевшего в пятницу неподалеку от города Абу-Хамам. По информации Twitter-канала (deirezzor24), жертвами инцидента стали несколько гражданских лиц. Как известно, в минировании транспортного средства обвиняются джихадисты «Исламского государства».

Заявив о намерении выявить подпольные группы террористов, курдские боевики, поддерживаемые силами западной коалиции, приступили к обыскам. По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), серия арестов прошла в городе Дарнидж. Местные активисты, однако, уверены, что среди задержанных находятся преимущественно невиновные местные жители. В пользу этого свидетельствуют продолжившиеся позднее вылазки неизвестных. Так, информационный портал Halab Today TV передавал, что группа вооруженных людей напала на блокпост «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине Дибана, в результате чего как минимум один из курдских радикалов был убит, еще несколько пострадали.

В населенном пункте Хаваидж Бумасиа к северо-западу от Дейр-эз-Зора состоялась масштабная акция протеста мирных жителей, участники которой осудили коррупцию среди членов самопровозглашенной администрации города, связанной с курдскими вооруженными группировками. Поступали данные о том, что в знак протеста сирийцы перекрыли все центральные улицы.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» в течение всего дня не прекращались вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, в ходе ожесточенных боев недалеко от деревни Иджаз на юго-востоке региона военнослужащим 11-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) удалось захватить танк радикалов. Поддержку с воздуха войскам САР оказывали российские ВКС, которые наносили точечные авиаудары по расположениям джихадистов в районе населенных пунктов Кафрума, Маар-Шурин, Аль-Хасс и Кафр-Набаль. Информации о потерях боевиков в живой силе не поступало.

Стало известно о том, что Анкара направила новую партию подкреплений к одному из своих постов наблюдения, который располагается недалеко от гуманитарного коридора «Абу-Духур». Военные источники Al Masdar News передавали, что Турция прибегла к передислокации дополнительных сил ввиду роста случаев нарушения режима прекращения огня со стороны исламистов. Напомним, по условиям российско-турецкого меморандума от 17 сентября, на линии разграничения сил САА и боевиков была сформирована демилитаризованная зона, которая была призвана сдержать эскалацию вооруженного конфликта.

Между тем в северной части провинции произошло покушение на одного из высокопоставленных исламистов вооруженной оппозиции по прозвищу Абу Фарах аль-Шейхани. Медиапортал Halab Today TV сообщал, что неизвестные ворвались в дом боевика, где на момент атаки также находились и его сообщники. В результате завязавшейся перестрелки погибла жена Шейхани, он сам был ранен и доставлен в больницу. Ни одно из антиправительственных формирований так и не взяло на себя ответственность за организацию вылазки.

Провинция Хасака

В Хасаке состоялось 14-е патрулирование территорий объединенными силами военной полиции РФ и ВС Турции. По данным российского Минобороны, в 10.00 конвой, состоящий из восьми автомобилей и 50 солдат, выдвинулся со стороны поселения Дейрун-Ага восточнее города Камышлы, последовав вдоль сирийско-турецкой границы. Напомним, совместное патрулирование безопасной зоны является одним из условий российско-турецкого меморандума от 22 октября.

На северо-востоке провинции возобновились рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), проводимые с целью насильственной вербовки. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), большое количество гражданских лиц были задержаны в деревне Хувайтила у границы с Ираком. Очевидцы отмечали, что во время обысков курдские боевики применяли оружие против мирного населения, в результате чего пострадали как минимум два человека. Судьба еще одного сирийца пожилого возраста, который, как утверждалось, подвергся нападению членов SDF, до сих пор неизвестна.

Накануне под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли новые территории в Северной Хасаке. По данным Twitter-канала (HarbiehNadie), части САА заняли ряд позиций западнее Тель-Тамра, а также электростанцию Аль-Мабрука.

1 Организация запрещена на территории РФ.