Жителям французской коммуны запретили умирать в выходные и праздники

Париж, 7 декабря. Жителям французской коммуны Ла Грель запретили умирать в своих домах по выходным и в праздники. Указ об этом выпустила мэр Изабель Дюжле.

«Когда смерть наступает ночью, я понимаю, что доктор приезжает только на следующее утро, но в середине дня — нет. Я считаю это неприемлемым по-человечески для семьи», — заявила чиновница.

Дюжле пояснила, что этот указ был принят ей в знак протеста против «катастрофической ситуации» в медицинской сфере. Она напомнила, что в коммуне и соседних населенных пунктах наблюдается острая нехватка врачей.

«Этот абсурдный указ является ответом абсурдной системе», — подчеркнула она.

Население коммуны составляет около 900 человек. В начале декабря жители потратили несколько часов, чтобы найти врача, который смог приехать в дом престарелых, чтобы зафиксировать факт смерти пожилого человека. По словам Дюжле, это неуважение к родственникам умерших, пишет газета «Известия».