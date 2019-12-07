Сирия, 7 декабря. Более тысячи сирийцев вернулись в Сирию за сутки. Три протурецких бойца были убиты под ударами неопознанного дрона на севере Алеппо. Инженерные части САА разминировали почти два гектара территории в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти два гектара территории в Даръа и Дамаске; нанесли авиаудары по позициям исламистов на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: активизировало вылазки в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: вновь инициировали столкновения с протурецкими силами в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись атаке неопознанного беспилотоника на шоссе Азаз — Африн в Северном Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в северной части Алеппо произошло очередное нападение на протурецких бойцов. Неопознанный беспилотник нанес удары по автомобилю союзников Турции, который осуществлял движение по шоссе Азаз — Африн. Атака дрона привела к гибели трех человек. Предполагается, что к запуску БПЛА имеют отношение курдские террористы, действующие в составе группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, в первой половине дня курдские радикалы заявляли о вылазке на позиции поддерживаемых Анкарой формирований неподалеку от деревни Берад.

Между тем стало известно, что российские военные врачи оказали необходимую медицинскую помощь 62 сирийцам в районе Кобани в северо-восточной части Алеппо. Как известно, за время работы медицинских отрядов специального назначения и врачебно-сестринских бригад, развернутых во многих районах Сирии, к российским специалистам обратились более ста тысяч жителей.

Провинция Даръа

На территорию Сирийской Арабской Республики (САР) прибыла новая партия перемещенных лиц. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, опубликованным на официальной странице Минобороны РФ в Twitter (mod.mil.rus), за сутки в Сирию вернулись 1159 беженцев. 467 из них пересекли границу с Ливаном через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 692 человека перешли через пункт-пропуска «Насиб», располагающийся на границе с Иорданией.

Тем временем инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ в окрестностях населенных пунктов Джисим и Эль-Харра. В то же время саперы правительственных сил осуществляли зачистку местности в городе Дума в соседнем Дамаске. В общей сложности в течение дня удалось разминировать почти два гектара территории.

Провинция Идлиб

Над оккупированными исламистами районами Идлиба продолжают осуществлять боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Согласно сведениям информационного портала Step News Agency, сирийские вертолеты нанесли удары по зонам дислокации боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, в районе города Джарджаназ. Кроме того, воздушной атаке объединенной авиации подверглись позиции джихадистов на окраинах населенного пункта Маар-Шурин, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv).

Провинция Ракка

Twitter-канал (SchoenbornTrent) сообщает о том, что в северной части региона вновь отмечаются вооруженные столкновения между курдскими бандгруппами и формированиями, выступающими при поддержке Турции. Как и прежде, инициаторами вооруженного конфликта выступили курдские боевики, которые предприняли попытку нападения в районе города Айн-Исса. По предварительным данным, в ходе развернувшихся боев погибли двое протурецких бойцов. Данные о потерях со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК) или других союзных ей группировок пока выясняются.

Ирак

В провинции Дияла вновь активизировались вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (jacksanders1965) сообщает о том, что террористы совершили нападение на позиции иракских подразделений. При этом подконтрольные ИГ1 медиапорталы утверждают, что во время вооруженного противостояния были убиты или ранены 12 солдат. Напомним, это не первая атака боевиков в регионе за эту неделю. Два дня назад также поступали данные о столкновениях между джихадистами ИГ и отрядами курдского иракского ополчения пешмерга.

1 Организация запрещена на территории РФ.