На Украине показали полет ракеты «Нептун», «угрожающей» Крымскому мосту

Киев, 7 декабря. Испытания украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которую в Киеве называют «угрозой» Крымскому мосту, попали на видео. Кадры опубликовал «Украинский милитаристский портал».

В комментарии к видео отмечается, что «Нептун» успешно прошел испытания и подтвердил заявленные летные характеристики. Ракета совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам.

На опубликованных кадрах видно, что запущенную ракету сопровождают два истребителя Су-27 ВВС Украины.

В мае 2019 года украинский ракетный комплекс «Нептун» прошел новые огневые испытания, которые состоялись на одном из военных полигонов Одесской области страны. В отчете «Укроборонпрома» тогда заявили, что теперь «становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом».

Летом текущего года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты «Нептун» якобы способны уничтожить Крымский мост за несколько минут.

На заявление Турчинова отреагировали россияне, с юмором ответив на заявление украинского политика. Многие пользователи усомнились в возможности реализации сценария, описанного Турчиновым, поскольку «не факт, что ракеты долетят». Некоторые из комментаторов обратили внимание на проблемы с коррупцией в украинской армии.