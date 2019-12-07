Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Москва, 7 декабря. Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт. Специалист отметил, что речь идет о сладкой газировке.

По словам Мясникова, употребление сладких газированных напитков в детском возрасте может подорвать здоровье на десятилетия вперед. Врач заявил, что сладкая газировка «закладывает болезни будущего», в том числе может стать причиной остеопороза. При этом заболевании поражаются соединительные ткани.

Специалист предупредил, что чрезмерное употребление газированных напитков в возрасте от 11 до 13 лет, когда происходит набор костной массы, чревато остеопорозом с разжижением и разрежением костей после 45 лет. Врачи считают остеопороз педиатрической болезнью, заложенной в детстве, объяснил Мясников.

«Мы теряем костную массу с одинаковой скоростью, но с разных исходных показателей. Поэтому чем больше костной массы мы набрали, тем меньше наши кости пострадают через 30–40 лет. Если ты не набрал костную массу, конечно, будешь потом ходить сгорбленный», — рассказал Мясников на YouTube-канале «Мысли TV».

Залогом крепкого здоровья является правильное питание и регулярные физические нагрузки в детстве, добавил врач. Помимо газировки Мясников посоветовал исключить из детского питания трансжиры (чипсы, фастфуд) и другие вредные элементы.

Ранее Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте. Специалист рассказал, какие продукты нужны в рационе, если человек хочет дольше жить и оставаться здоровым. Он отметил, что рацион должен быть разнообразным, а также призвал делать акцент на жирной рыбе, постном мясе и птице. Обязательными в рационе пожилого человека Мясников считает растительное масло, овощи, фрукты, ягоды, орехи и творог.