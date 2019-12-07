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Роберт Дауни — младший пошутил над украинцами

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Роберт Дауни — младший пошутил над украинцами

Москва, 7 декабря. Американский актер Роберт Дауни — младший выпустил рекламный ролик, в котором призывает жителей Украины прийти на премьеру нового фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». По ходу рекламы американец отпустил несколько шуток в адрес украинцев.

Актер прорекламировал фильм, в котором сыграл главную роль. Ролик сняла киностудия Universal для продвижения скоро выходящего в прокат фильма на украинском рынке.

«Все жители Украины! Божечки, вы здесь? Нет? Что ж, тогда зовите Ольгу. Я подожду. Мало времени? Тогда передайте ей, что я снимаюсь в новом фильме «Дулиттл», — поприветствовал жителей Украины Роберт Дауни — младший.

Как сообщает телеканал «360», видео длится всего 35 секунд, но за это время актер успел пошутить пару раз над украинцами. Так, он рассказал, что зрители не увидят соловья, который часто встречается в украинском фольклоре, зато в фильме будет попугай по кличке Полинезия, очень похожий на певчую птицу. У попугая не получается так высоко петь, но он очень старается, рассказал актер. Также именитый артист добавил, что борщ Полинезия готовит «так себе».

Кинокартина расскажет о необычном докторе-ветеринаре, который умеет общаться с животными и живет в отдалении от людей. В этот раз Дулиттл решает отправиться в далекое путешествие.

Премьера фильма на Украине запланирована на 9 января, в России первый показ состоится 20 февраля.

Впервые фильм о докторе Дулиттле, понимающем зверей, с Эдди Мерфи в главной роли вышел в 1998 году. Кино основано на сюжете детских книг, написанных англичанином Хью Лофтингом.

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Источник: «360»
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