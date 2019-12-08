Володин поздравил с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства

Москва, 8 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 20-летием со дня подписания Россией и Белоруссией Договора о создании Союзного государства.

По его словам, данное событие «ознаменовало начало нового этапа в отношениях» двух стран.

«Наши страны последовательно реализуют базовые принципы союзного строительства, а парламенты наших стран совместно реализуют законодательное сопровождение российско-белорусской интеграции, основанной на базовых принципах союзного Договора», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

В тексте поздравления также говорится, что депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России продолжат работу по повышению международного авторитета Союзного государства.

Напомним, договор был подписан 8 декабря 1999 года. Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства.