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В Росстандарте объяснили, водителям каких машин потребуется документ о расходе топлива

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В Росстандарте объяснили, водителям каких машин потребуется документ о расходе топлива

Москва, 7 декабря. Специальный сопроводительный документ с данными о потреблении энергии и топлива будут выдавать только для новых автомобилей и на добровольной основе, заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, если у водителя не будет такого документа, то ему не будет грозить никакая ответственность. Кулешов уточнил, что эта бумага не будет носить обязательный характер, а получить ее при желании можно будет с 31 марта 2021 года. Правило будет распространяться на легковые и грузовые автомобили с массой в пределах трех тонн.

О том, что в России введут ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, ранее сообщил телеканал RT. Планируется, что в нем будут указаны данные по расходу бензина, газа или дизельного топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

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Источник: РБК
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