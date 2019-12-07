Скончалась учительница, пострадавшая в ДТП у театра в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 декабря. Учительница, которую сбил автомобиль возле театра в Нижнем Новгороде, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трагедия произошла в субботу около 17.30 на улице Горького. Женщина сопровождала группу детей, когда они направлялись на спектакль. Сотрудники полиции установили, что водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобилями, сообщает РИА Новости.

После удара одна из машин выехала на тротуар и врезалась в пешеходов. Пострадали 11 девятиклассников. Помощь одному из школьников оказали на месте аварии, десять ребят доставили в больницу. Одного из учеников оперируют, у остальных диагностировали ушибы и сотрясения. Травмы получили две находившиеся с ними учительницы. Одна из них умерла.

Страшное ДТП произошло сегодня Москве, где нетрезвый водитель сбил нескольких человек и влетел в вестибюль одной из станций МЦК. Жертвами аварии стали три человека: два пешехода и пассажир иномарки. Водитель иномарки и еще один пострадавший пешеход находятся в больнице, сообщает телеканал 360.

