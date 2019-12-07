Попадающая в неприятные инциденты дочь Успенской получила новую травму

Москва, 7 декабря. Дочь певицы Любови Успенской, которая постоянно попадает в неприятные инциденты, получила новую травму. Снимок с перевязанной левой рукой Татьяна Плаксина опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

На снимке Татьяна позирует в светлой футболке с перевязанной бинтом рукой. Подписчики наследницы «королевы русского шансона» стали расспрашивать девушку, что с ней произошло. Оказывается, она поранилась ножом.

«Открывала краски ножом, нож скользнул», — поделилась Татьяна Плаксина.

Пользователи соцсетей обратили внимание на тот факт, что с дочерью Успенской постоянно происходят какие-нибудь неприятные инциденты.

Напомним, прошлой осенью дочь певицы получила серьезную травму на Коста-Рике. Она упала с велосипеда. У девушки были выбиты два зуба и перелом челюсти. Об этом рассказывала сама Успенская. Плаксиной сделали операцию, после которой у нее началось заражение крови. Девушку в срочном порядке перевели в одну из клиник Швейцарии, где удалось стабилизировать ее состояние.

Ранее Успенская заявила, что не собирается отказываться от своей идеи родить ребенка и призналась, что мечтает о сыне. Она призналась, что хочет мальчика от английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.