Киев, 7 декабря. Украинские власти хотят пересмотреть Минские соглашения. Об этом в субботу заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, документ был заключен пять лет назад и сегодня нуждается в «уточнении». Ермак также подчеркнул, что Украина якобы соблюдает взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе и ждет того же от ДНР и ЛНР. Кроме того, страна рассчитывает на поддержку европейских стран во время грядущей встречи «нормандской четверки».

Отметим, что украинская сторона уже не в первый раз поднимает вопрос о пересмотре Минских соглашений. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов провести выборы в Донбассе только после того, как Киев восстановит контроль над этой территорией. На встрече «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря, он также намерен поднять вопрос о передаче Киеву контроля над украино-российской границей.

Озвученные Зеленским планы противоречат как Минским соглашениям, которые указывают четкий алгоритм действий, так и подписанной Украиной «формуле Штайнмайера», которая является упрощенным вариантом «Минска-2». Оба этих документа предусматривают проведение выборов в Донбассе без всяких дополнительных условий.

Добавим также, что за все время, что существуют Минские соглашения, Украина де-факто не выполнила ни одного пункта взятых на себя обязательств. Она не развела войска на всей линии разграничения, не прекратила огонь, не дала Донбассу особый статус, не провела на неподконтрольной территории выборы, не объявила амнистию и не осуществила обмен пленными по формуле «всех на всех». Единственным формально исполненным пунктом можно считать принятие Верховной радой закона об особом статусе Донбасса. Однако он так и не вступил в силу.