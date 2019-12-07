37-летняя россиянка победила в конкурсе красоты «Миссис Земной шар – 2020»

Кемерово, 7 декабря. Жительница Кемерово Ксения Кривко выиграла титул «Миссис Земной шар – 2020» на конкурсе красоты среди замужних женщин. Мероприятие проходило в китайском городе Шэнчьжэнь.

Право представлять Россию во всемирном конкурсе Ксении дала победа во всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Россия 2019».

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!», — поделилась новостью PR-менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Второе место на конкурсе заняла Джованна Андраде из Эквадора, а третье – крымчанка Анастасия Божкова.

Ранее Ксения Кривко поделилась секретами стройной фигуры. Она имеет четырех детей, при каждой беременности набирала до 25 килограммов, но сумела избавиться от лишнего веса благодаря постоянным спортивным тренировкам под руководством тренера и правильному питанию.

Для поддержания формы женщина занимается в спортивном зале не менее трех раз в неделю, посещает курсы йоги и не употребляет мясо в пищу.

В ноябре Кривко презентовала платье для предстоящего всемирного конкурса. По ее словам, костюм разработали мастера из Торжка. Расшитое золотом платье является частью уникальной коллекции фабрики «Городецкая Золотная Вышивка». А вечернее платье для участницы создала российский дизайнер Елена Грималовская, сообщала «Газета Кемерова».