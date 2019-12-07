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Силуанов рассказал о ходе российско-белорусских переговоров в Сочи

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Силуанов рассказал о ходе российско-белорусских переговоров в Сочи

Сочи, 7 декабря. Делегации России и Белоруссии продолжают переговоры, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Переговоры — это и есть переговоры, стороны обмениваются своими позициями. Еще продолжается», — сказал он журналистам.

Переговоры возглавляют президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Они проходят в резиденции российского лидера в Сочи и длятся уже свыше четырех часов. Перед началом встречи Путин поздравил всех участников с двадцатилетием подписания договора о создании Союзного государства и предложил обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса.

Общая часть встречи длилась около двух часов, после Путин и Лукашенко продолжили беседу тет-а-тет. Делегации сторон вместе с премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом проследовали на рабочий обед. Затем к переговорам за общим столом вернулись и лидеры государств.

Членами российской делегации, помимо Силуанова, стали вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, первый замглавы МЭР Михаил Бабич и другие.

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Источник: ТАСС
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