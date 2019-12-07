Турецкие ПВО сбили МИГ-23 ЛНА в аз-Завии

Ливийские СМИ сообщают о сбитом силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) боевом летательном аппарате ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге города аз-Завия.

МИГ-23 с бортовым номером 26144 в районе аз-Завии совершал разведывательный полет. Представитель Штаба воздушных операций Главного командования ЛНА подтвердил информацию, сообщив, что штаб потерял связь с боевым самолетом, который потерпел крушение, возвращаясь с вылета в столицу Ливии Триполи. О причинах случившегося в Штабе воздушных операций не сообщили.

Сторонники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже поспешили запостить в Twitter фото с пилотом подбитого самолета. Как сообщает Afrigate News, пленный по имени Амер Юсуф Гадбан сейчас находится в руках боевиков. Исходя из опубликованных фотографий, видно, что кадровый военный ЛНА попал в руки террористов. Снимки хорошо иллюстрируют, что пленный попал в руки бандформирований, которыми кишит Триполи.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

Известно, что самолет ВС ЛНА был сбит турецким ПВО «Hisar», поставленного силам террористов ПНС Ливии – как сообщает источник, на территории, подконтрольной ПНС находится 12 комплексов ПВО и соответствующее количество специалистов, которых предоставила Анкара. «Hisаr» представляет собой семейство ракетных комплексов ближнего и дальнего действия, которые разрабатываются Aselsan и Roketsan с 2007 года. Оно состоит из системы противовоздушной обороны HİSAR-A и системы противовоздушной обороны HİSAR-O средней дальности. Навигация осуществляется в инфракрасном диапазоне.

Северо-запад и столица Ливии в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). И, хотя данная структура признается некоторыми странами мира официальным органом власти в Ливии, на деле она состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается рядом западных стран, в том числе и Турцией, которая незаконно поставляет боевикам так называемого Правительства национального согласия оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее, арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.